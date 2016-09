Ich habe das behauptet, weil ich mich eingelesen habe und mir nach den Angriffen auf Charlie Hebdo sehr viel habe übersetzen lassen. Ich habe aber auch vorher schon verfolgt, was in Frankreich läuft, weil ich mit französischen Zeichnungen groß geworden bin, die hier in deutscher Sprache publiziert wurden. Ich interessiere mich lebenslänglich für Zeichner. Ich weiß, was in Belgien gezeichnet wird, ohne Flämisch zu können. Ich weiß auch ungefähr, was in Osteuropa gezeichnet wird, ohne Polnisch oder Tschechisch zu sprechen. Ich habe ungefähr einen Blick, aber genaue Kenntnisse habe ich über die USA. Wenn man da die Spannbreite dessen sieht, was man dort unter Humor versteht, gibt es eine Riesenspannbreite.

Innerhalb dieses großen Blocks an Humor arbeite ich in der ganz kleinen Sparte des sozialen Cartoons. Im Englischen heißt er Social Cartoon – der Stil der Cartoons des New Yorkers. Innerhalb dieses Stils ist es wieder aufgefächert: Es gibt zum Beispiel Zeitungskarikaturisten, die im Englischen Editorial Cartoonists heißen – hier heißen sie politische Karikaturisten. Wenn man das vereinfachen will, kann man sagen: Der Cartoon in Deutschland ist wie die Comedy und die Karikatur ist wie das Kabarett. Das moralisierende Kabarett, das eine politische Aussage mit einem Zeigefinger hat. Der Cartoon hat nicht diese Zielgerichtetheit, sondern soll in erster Linie komisch sein. Man soll darüber lachen, es ist keine moralische Anweisung damit verbunden.



Gibt es Bereiche, über die Sie keine Cartoons zeichnen würden?

Grundsätzlich nicht. Das ist auch eine komische Art zu denken. Die Arbeit ist eigentlich immer positiv: Fällt mir zu dem Thema etwas ein? Dann ja.



In Deutschland dürfen nur Juden Witze über Juden machen.

Der jüdische Witz ist ja definiert als der Witz der Juden. Ich bin kein Jude, deshalb mache ich keinen jüdischen Witz. Aber ich mache Witze über Juden oder zum Thema Juden. Das ist ein Unterschied. Ich mache natürlich auch Witze zum Thema Rollstuhl, zum Thema Muslime, Islamismus, zum Thema Behinderte, zum Thema Schwule und Lesben.



Geraten Sie dabei nicht gelegentlich in einen Konflikt mit den politisch Korrekten?

Natürlich dürfen wir uns lustig machen über alles. Nur weil irgendwelche Moralprediger von der Rechten oder Linken diese Diskussion anzetteln, müssen wir doch nicht vorauseilend einknicken und das nicht mehr machen. Natürlich machen wir das! Das ist unser gutes Recht und das ist unser Beruf. Ich habe das Glück, dass meine Chefredaktion vom „Stern“ mich auch lässt. Klar bekomme ich beschissene Briefe. Ich bekomme sie aber oft aus dem Lager des eher linken Spektrums der Leser.



Gibt es so etwas wie niveauvolles Lachen?

Das ist eine komplexe Frage. Robert Gernhardt hat sich immer gegen das altdeutsche, humanistische Gymnasium der 50er, 60er Jahre gewehrt. Seine neue „Frankfurter Schule“ ist eigentlich ein Pennälerwitz. Das Aufmucken gegen die autoritäre Schulstruktur. Daraus kommt dieser antiautoritäre Witz. Auch die Sprache ist Pennälersprache. Diese Art hatte sich jedoch mit den Lehrern der 68er-Bewegung erledigt. Das funktionierte nicht mehr. Ich bin ein Nachgeborener und dafür zu jung. Ich habe daher eine andere Perspektive entwickelt, die von vornherein internationaler ausgerichtet war. Beim niveauvollen Humor muss man eine intellektuelle und kulturelle Basis haben. Man muss Fremdsprachen kennen, man muss was gelesen haben. Von durchgeknallten Islamisten werde ich nicht bedroht, weil die die Zeichnung gar nicht verstehen. Es sind Leute, die in ihrem kleinen Kreis sind, die lesen nicht den „Stern“, die lesen wahrscheinlich auch nicht den Klönschnack, die verstehen nicht, was daran lustig oder provozierend sein soll. Die sind einfach zu blöd.

Dann erreichen Sie, wie viele andere Kabarettisten auch, aber nur die, die ohnehin schon Bescheid wissen.

Diese Einsicht teile ich, aber es hat 40 Jahre gebraucht, das zu erkennen. Wenn man jung ist, glaubt man, man kann mit Zeichnungen die Welt verändern. Nachdem man es 20, 30 Jahre gemacht hat, merkt man, dass man nur Zeichnungen für das eigene Klientel macht. Das ist eine Sache der Erfahrung. Sie ist desillusionierend. Das verhindert, dass man eine gewisse Hybris entwickelt, die einem dann den Boden unter den Füßen wegzieht.



Gibt es auch Themen, die gänzlich verschlissen sind?

Ich denke das jedes Mal, wenn Weihnachten kommt und die gesamte Adventszeit. Alle Feiertage, Routinesachen, Urlaub – da denke ich jedes Mal, jetzt kommt das schon wieder.



Muss ein Karikaturist zwangsläufig auch ein Humorkritiker sein?

Ja, wahrscheinlich. Ich kenne keinen, der es nicht ist.

Gab es schon einmal den Fall, dass eine Ihrer Zeichnungen abgelehnt wurde?

Ja, das hat es schon gegeben. Aber das war auch immer nachvollziehbar. Ich hatte zuletzt eine Karikatur darüber gemacht, dass auf Facebook beim Tod eines Promis alle gefühlsduselig anfangen R.I.P. zu posten. Die Karikatur war schon fest eingeplant, als das Attentat in München passierte. Da konnte man natürlich nicht über R.I.P. lachen. Die Zeichnung wurde dann ausgetauscht und nach hinten verschoben.

Sie haben lange in Amerika gelebt. Wie war der Wechsel nach Hamburg-Iserbrook?

Nach 15 Jahren Amerika – wir sind auch Staatsbürger geworden, haben zwei Kinder adoptiert – war es völlig unklar, ob wir überhaupt nach Deutschland zurückgehen. Unser ganzer Lebensmittelpunkt war in den USA. Zuerst haben wir in Brooklyn gewohnt, danach in Montclair in New Jersey. Da haben wir auch ein Haus gekauft. Aufgrund unserer krank gewordenen Eltern sind wir dann zurück nach Deutschland. Wir sind sehr verhalten zurückgekommen. Wir haben uns Gott sei Dank dazu entschieden, in den Hamburger Westen zu ziehen, ohne Hamburg vorher zu kennen. Wir saßen unten am Treppenviertel und eine große Containerwand fuhr vorbei. Da war es für uns klar.



Herr Mette, der KLÖNSCHNACK dankt für das Gespräch.