Informieren und schützen

ZUR PERSON

Dr. Alke Dohrmann



studierte Ethnologie, Politologie und Kulturgeographie in Mainz und promovierte in Göttingen. Nach Stationen im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover, im Grassimuseum Leipzig und in der Völkerkundesammlung der Lübecker Museen ist sie heute als Freiberuflerin im Kulturgutschutz und als Lektorin tätig. Die gebürtige Bremerin ist verheiratet und Mutter zweier Töchter. Die Familie lebt in Dockenhuden.