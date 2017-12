Fladenbrot statt Knuspermüsli 

Knapp vor Mitternacht startet mein Flug nach Dubai mit zwei Stunden Verspätung am Hamburger Flughafen. Eine 24-stündige Reise mit überfüllten Terminals, Visa-Schlangen und einer wenig vertrauenserweckenden Propellermaschine stehen mir bevor. Mein Ziel: Das Waisenhaus „Fonelisco“ (foundation of new life for street children and orphans) in Mwanza, Tansania. Worauf ich mich einlasse: ungewiss. Begleitet von einem überfüllten Koffer und einem guten Stück Aufregung habe ich mich auf die Reise gemacht. Drei Monate soll diese dauern – drei Monate als Volontärin bei Fonelisco. Am Flughafen in Mwanza angekommen, empfängt mich der Direktor mit offenen Armen. Über Sandwege und Schottersteine fahren wir nach Hause und mit einem wohligen Gefühl im Bauch gönne ich mir meinen Schlaf. Am nächsten Tag lerne ich die Kinder kennen. Sie schmeißen eine Welcome Party für mich. Sie trommeln, tanzen, singen und heißen mich mit rührenden Worten willkommen. Auch die anderen Mitarbeiter begrüßen mich äußerst herzlich. Ich freue mich riesig auf den Vorschul- und Englischunterricht, den ich hier geben werde. 60 Kinder betreut das Waisenhaus. Sie bekommen hier Essen, eine Schulbildung und eine neue Familie. Die Großen kümmern sich um die Kleinen und auf ein herzliches Miteinander wird am meisten Wert gelegt. Das Waisenhaus beruht allein auf Spenden. Ein Großteil dieser Spenden kommt aus dem deutschen Unterstützerverein Fonelisco e.V., der von Studenten geleitet wird. Es ist immer wieder eine große Herausforderung genug Spenden zusammenzubekommen. Genug Geld für den dringend nötigen Krankenhausbesuch der kleinen Anna steht uns nicht zur Verfügung und es ist nicht selten, dass wir ohne Strom und Wasser auskommen müssen, da wir die Rechnung nicht bezahlen können.

Seit meiner Ankunft ist nun eine Woche vergangen und ich weiß, meine Hilfe vor Ort ist nur eine kleine Geste. Aber wenn wir alle einen Teil zur Verbesserung beitragen, können wir mit kleinen Gesten Großes bewirken.

Spendenkonto

Fonelisco e.V.

IBAN DE59 7909 0000 0003 2457 48

BIC GENO DE F1 WU1

Für eine Spendenquittung geben Sie Ihre Adresse bitte im Verwendungszweck mit an. Sie können auch eine Patenschaft für ein Kind übernehmen: Für 30 oder 60 Euro im Monat können Sie das Essen oder zusätzlich alle laufenden Kosten wie Strom und Wasser übernehmen.