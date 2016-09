KINDER UND JUGEND



BÜHNE

Familienmusical: „In 80 Tagen um die Welt“



Insgesamt 31 Kitas aus Hamburg und Umgebung erhielten die begehrte KITA21-Auszeichnung (Ausschnitt) FOTO: SISTER PHOTOGRAPHY

Top! Die Wette gilt! Mit Schiff, Eisenbahn, Elefanten oder Schlitten – kurz, mit jedem sich bietenden Transportmittel – jagen Mr. Phileas Fogg und sein Diener Jean Passepartout um die Erde. Auf dem Spiel stehen nicht weniger als Mr. Foggs Ehre als pünktlich korrekter Gentleman und sein Vermögen. Europa, Asien, Nordamerika – in atemberaubender Ruhe lässt der elegante junge Herr Landschaften, Städte und Abenteuer an sich vorbeiziehen. Dabei begegnen sie einer indischen Prinzessin und allerhand Gaunern, die um jeden Preis verhindern wollen, dass Mr. Fogg seine Wette gewinnt. Ob die Zeit am Ende ausreicht? 1873 veröffentlichte Jules Verne den Roman „In 80 Tagen um die Welt“ und konnte wohl kaum ahnen, welche weltweite Bedeutung seine abenteuerliche Geschichte erreichen würde. 1956 erhielt die Verfilmung fünf Oscars. Obwohl der Roman im vorletzten Jahrhundert erschienen ist, sind die Themen aktueller denn je. Neben dem großen Abenteuer und der verrückten Wette, steht vor allen Dingen der Zusammenhalt im Vordergrund. In dem Bestreben danach, einer unmöglich scheinenden Idee nachzugehen und sich die eigenen Träume zu erfüllen, entstehen Freundschaften zwischen Menschen verschiedenster Herkunft. Mit viel Humor, moderner und ohrwurmverdächtiger Musik ist das Stück ein schönes Erlebnis für die ganze Familie. Termine und Tickets unter: www.altonaer-theater.de Ehrenbergstraße 59

Altona

www.altonaer-theater.de

NEUEBROSCHÜRE

Was, wenn doch ein Unfall in der Kita passiert?

Verletzt sich ein Kind in der Kita oder innerhalb der Betreuungszeit, ist das schon schlimm genug. Was dann folgt sind eine Menge Fragen zum Thema Versicherungsschutz. Denn wie überall steht die Frage im Raum: Wer zahlt? Sind Kinder versichert, die für die Kochgruppe im Supermarkt um die Ecke einkaufen? Besteht Versicherungsschutz, wenn sie erst nach dem Ende der Öffnungszeit von der Kita abgeholt werden? Das sind nur zwei von vielen Fragen. Der Universum Verlag, auch bekannt für seine Expertise im Bereich Arbeitsschutz, hat eine Broschüre veröffentlicht, die genau anhand solcher, konkreter Fragen und Antworten fast alle erdenklichen Situationen klärt. Dabei wird auf schwer verständliche Paragraphen komplett verzichtet. Themengebiete sind unter anderem auch Ausflüge, Feste und Veranstaltungen, Medikamentengabe, Unfälle oder Haftung. Mehr Infos zur Broschüre unter dem Suchwort „Versicherungsschutz in Kitas online:

www.universum-shop.de



MEDIZIN

Demenz betrifft Kinder und Jugendliche

Eine Demenzerkrankung ist ein schwerer Einschnitt für den Erkrankten – und für Kinder und Jugendliche. Dies hat eine Umfrage des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) erbracht: Etwa 29 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland geben an, einen Familienangehörigen mit einer Demenz zu haben. Über Empfindungen und Bedürfnisse, die ein demenzerkrankter Angehöriger bei Kindern und Jugendlichen auslösen kann, wird dennoch wenig gesprochen. Das ZQP möchte mit der Veröffentlichung seiner Kurzanalyse dazu beitragen, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Weitere Informationen unter:

www.zqp.de

BILDUNG

Neue internationale Schule in Pinneberg