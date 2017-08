Einen Traum erfüllt

ZUR PERSON

Adrienne Friedlaender,



Jahrgang 1962, ist freie Journalistin und schreibt seit mehr als zehn Jahren für Tageszeitungen, Magazine und Online-Medien. Sie lebt mit zwei ihrer vier Söhne in Osdorf/Nienstedten. Friedlaender unterstützt das Kinderhilfswerk „Plan International“ und hat ein Patenkind in Benin. Im September erscheint ihr Buch „Willkommen bei den Friedländers“, von dessen Erlös sie Teile für ein Flüchtlingsprojekt spenden will. Am 8. September ist die Autorin Gast in der NDR-Talkshow. Am 5. Oktober liest sie bei Heymann in Blankenese.