Ein Zufluchtsort bei Büchern 

ZUR PERSON

Dr. Helmut Junge



wurde 1930 auf der Straße in einem Taxi in Altona geboren. Nach dem Abitur am Christianeum folgten eine Lehre zum Industriekaufmann und ein Jurastudium in Freiburg. Seit 1958 arbeitete er bis 2001 in der Blankeneser Bahnhofstraße, zunächst als Anwalt, später als Notar. Junge ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Frau in Rissen.