„Ein reines Gewissen haben“

ZUR PERSON

Stefan Eckert,



Jahrgang 1978, ist für seine hochwertige Mode, vor allem Lederjacken und Taschen bekannt. Der Schneiderlehre in seiner Geburtsstadt Nürnberg folgte ein Modedesign-Studium in Hamburg. Anschließend arbeitete er für Alexander McQueen in London. In Hamburg eröffnete Stefan Eckert vor acht Jahren ein eigenes Geschäft, zunächst in Pöseldorf, vor drei Jahren in der Hafencity. Eckert lebt derzeit als Single in Bergedorf.