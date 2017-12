Der Idee folgt die Disziplin

Augenblicklich wird dem Besucher beim Betreten des Hauses deutlich, welche Rolle die Musik im Leben von Barbara Henneberg und ihrer Familie spielt. Instrumente wie für ein kleines Konzert liegen bereit. Dazu gehört ein Saxophon, ein Cello lehnt an der Wand, ein Akkordeon und eine Langeleik – eine norwegische, achtsaitige Zither – liegen griffbereit. Im Zentrum des Raumes steht ein Flügel, an dem Barbara Henneberg komponiert. Wer Glück hat, das nötige Verständnis mitbringt, für den singt die Hausherrin mit bezaubernder Stimme. Ist eine Komposition vollendet, steht im Souterrain des Hauses ein Tonstudio bereit.

„Ich habe die Welt schon früh als klangliche Welt erlebt“, sagt die vielseitige Künstlerin. Eine überbordende, mehr als musikalische Kreativität, deren Ergebnisse seit Jahren auch am Theater für Kinder erlebbar sind. So entstand die Musik für das Musical „Lupinchen und Robert“, die Theatermusik für Hans Falladas „Kleiner Mann – was nun?“ und der Soundtrack für „Der kleine Prinz“. Kürzlich erst stand Barbara Henneberg in einer Doppelrolle des Stückes „Traumfresserchen“ auf der Bühne des Theaters für Kinder. Sie müsse von dem, was sie tue, begeistert sein. „Sonst geht das nicht“.