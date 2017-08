„Der Blaue Planet ist ein Geschenk“

ZUR PERSON

Christian Rudolf



Der 52-Jährige studierte Gesang und Schauspiel an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Bereits in der Schulzeit zeigte sich sein musisches Talent.



Mit seinen Schulfreunden aus Premnitz gründete er die Band „Utopia“, mit der er in den 1980er Jahren in einem Bus durch die damalige DDR tourte.



Heute arbeitet er als Schauspieler, Moderator, Sänger und Synchronsprecher. Neben der Telenovela „Rote Rosen“ war er in der „Lindenstraße“ und „Sturm der Liebe“ zu sehen. Er ist Vater zweier Kinder und wohnt seit 1989 in Blankenese.