„Das Salz der Demokratie“

Momentan sieht man mich doch auf Plakaten in der ganzen Stadt. Das Hamburger Rathaus ist groß und hat 650 Räume und hunderte Beschäftigte. Ich benutze auch häufig einen anderen Eingang als den Vordereingang.

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass es Ihnen unheimlich viel Spaß mache, wenn Sie etwas bewegen und verändern könnten. Als Oppositionschef haben Sie eher wenig Chancen, etwas zu bewegen und zu verändern.

Dieser Eindruck trügt, denn auch durch unsere Arbeit gibt es Reaktionen seitens der Regierung. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit vielen Initiativen und Bürgern einen engagierten Kampf gegen die von Rot-Grün geplanten Flüchtlings-Massenunterkünfte geführt. Ohne unseren politischen Druck sähe das Ergebnis heute anders aus.



Muss ein Oppositionsführer – unabhängig von der Partei – schon ein gewisses Maß an Leidensfähigkeit mitbringen?

Die Opposition ist das Salz in der Demokratie. Das ist eine wirklich wichtige und spannende Aufgabe. Man muss eine gewisse Angriffslust mitbringen, das gehört dazu. Aber man darf es auch nicht übertreiben und muss seinen eigenen Weg finden. Wenn man sich die Kommentare in Tageszeitungen anschaut, dann wurden wir anfangs ein bisschen unterschätzt. Das ist jetzt nach zwei Jahren nicht mehr der Fall. Wir wollen wieder auf Augenhöhe mit Rot-Grün kommen, aber das können wir bei der nächsten Bürgerschaftswahl 2020 schaffen und das ist unser großes Ziel.



Die CDU tut sich in allen Großstädten schwer. Warum hat es die CDU in Hamburg bei selbst bürgerlichen Kreisen schwer, ein akzeptables Wahlergebnis zu erzielen?

Man darf nicht vergessen, dass Rot-Grün in Hamburg aktuell auch in einer komfortablen Situation ist. Wir haben in Hamburg seit sechs Jahren stetig steigende Steuereinnahmen. Die Einnahmen der Stadt sind so hoch wie nie zuvor.

Zwischen 2010 und der Finanzplanung bis 2020 hat Hamburg 50 Prozent mehr zur Verfügung und das merkt man natürlich. Heute ist es möglich, Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe für Flüchtlingsunterbringungen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren. In der Politik kann man viele Probleme mit Geld lösen und genau das macht dieser Senat. Gleichzeitig tut er zu wenig, um die Verschuldung zurückzufahren. Hamburg ist eines der ganz wenigen Bundesländer, bei denen die Verschuldung im Kern und den Nebenhaushalten deutlich gestiegen ist. Es ist unsere Aufgabe als Opposition, dies zu kritisieren und Alternativen aufzuzeigen. Dies haben wir zum Beispiel zu 92 Haushaltsanträgen in der Haushaltsberatung unter Beweis gestellt, und dass eine Regierung gleich nach vier Jahren abgelöst wird, ist ja auch kein Normalfall. Wir erarbeiten uns gerade viel Vertrauen zurück, das Potenzial ist da. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl auch hier deutlich über 30 Prozent für die CDU geholt.



Nun regiert Olaf Scholz wie ein kleiner König die Stadt. Seine Akzeptanz ist erstaunlich groß. Wo sehen Sie Hebel, wo können Sie mit Ihrer Kritik ansetzen?

Ich sehe das anders und kann bei diesem Senat keine politische Schwerpunktsetzung erkennen. Scholz macht wenig und will nicht anecken. Das hilft ihm und seiner Partei vielleicht kurzfristig, aber Hamburg auf Dauer nicht. Er will die Stadtgesellschaft am besten gar nicht stören.

In den letzten Umfragen ist es für die SPD runtergegangen und für uns rauf. Außerdem gibt es eine Menge Themen, über die sich die Menschen in Hamburg zurecht aufregen.