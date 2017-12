Bester Start ins Leben

Wenn Kinder mit beispielsweise fünf Jahren Übergewicht entwickelt haben, leiden sie häufig ihr gesamtes Leben an krankhafter Fettleibigkeit, ohne daran noch viel ändern zu können“, erzählt Dr. Manuela Drews. Das gleiche gelte für die geistige Entwicklung: Die Grundsteine für Sprach-, Lese-, emotionale und soziale Kompetenzen sowie naturwissenschaftliche und mathematische Kompetenzen werden schon in den ersten Jahren vor der Einschulung gelegt.

Drews gründete im August 2017 zusammen mit ihrem Mann die gemeinnützige „Initiative für frühe Bildung“. Diese soll Eltern und Fachkräfte wie Erzieher dabei unterstützen, die Entwicklung ihrer Kinder im Alter von null bis sechs Jahren spielerisch zu fördern – sowohl körperlich als auch geistig.

„In den ersten Jahren bilden sich im Hirn der Kinder so viele Verknüpfungen“, erklärt Drews, die eigentlich Unternehmensberaterin ist. „Je besser gefördert wird, desto besser kann sich das Kind entwickeln. Dies geht am besten auf spielerische Weise. Die ersten sechs Jahre sind die wichtigste Zeit in der Entwicklung des Menschen.“

Dr. Manuela Drews: „In den ersten sechs Jahren werden die Weichen für das Leben gestellt.“

Auf die Idee der Initiative kam Manuela Drews durch den Kitawechsel ihrer Tochter. Die damalige Kita arbeitete nach einem offenen Konzept, bei dem 50 Kinder gemeinsam betreut wurden. „Das war für meine Tochter allein vom Lärmpegel zu stressig, sodass sie partout nicht mehr in die Kita gehen wollte.“ Nun ist sie in einer Kita mit geschlossenem Konzept, also deutlich kleineren Gruppen, bei dem projektorientiert mit den Kindern gespielt wird. So wurde beispielsweise ein Zooausflug geplant, auf den sich die Kinder mit Bastelarbeiten vorbereitet haben. „Ich fand das Konzept toll, sodass ich mich eingelesen und die Initiative gegründet habe“, so Drews.