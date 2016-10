Appelschnut, Hanneken und Detta im Rissener Bürgerhaus

Am 13. November stellt das Kammermusikensemble Rosenau Trio im Festsaal des Hartwig Hesse Hauses um 15.45 Uhr mit dem Konzert „Bei Walzerkönig Strauss in Wien“ ein liebenswertes Bild der Strauss-Dynastie und des singenden, klingenden Wiens zusammen.

Mit ihrem vielfältigen Programm haben die Künstler bereits in fast allen Ländern Europas und wiederholt in den USA, in Kanada, Afrika, Australien und Südamerika gastiert. Zu hören sind Werke Strauss’ wie zum Beispiel Arien aus „Der Zigeunerbaron“, Wiener Lieder wie „Der alte Herr Kanzleirat“ oder „Das Hobellied“.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Klövensteenweg 25

Rissen