Angelika Milsters Kirchenkonzert

In der Nienstedtener Kirche findet am 12. November um 19 Uhr ein Gospelkonzert statt. Schwungvolle, emotionale und nachdenkliche Songs erklingen dann unter dem Motto „You filled my heart with Song“ mit dem Gospelchor Nienstedten und Band. Neben dem Chor wirken mit: Tadeusz Jakubowski (Saxophon), Gerd Bauder (Bass), Norbert Kujus (Gitarre), Thomas Planthaber (Schlagzeug) sowie Frauke Grübner (Piano und Leitung).

Um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Elbchaussee 410

Nienstedten