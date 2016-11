Tipps und Trends 3, November 2016

Gudewers Adventsschatzkiste 2016 ist geöffnet: „Hinter unseren Umbauplakaten schlängelt sich fast wie ein Geheimweg der Eingang zu Hamburgs schönster Weihnachtsausstellung. Lassen Sie sich hier von dem funkelnden Lichtermeer und winterlichen Schätzen in Feststimmung versetzen“, sagt Thies Gudewer. Zu entdecken gibt es außergewöhnliche Ideen und Christmas-Trends, die die Garteneinrichter in Manufakturen und auf internationalen Weihnachtsschauen aufgespürt haben. „Unsere Lieblingsstücke aus Silber, Holz und weichem Kuschelfell haben wir für unsere Besucher prächtig arrangiert“, so Thies Gudewer. „Eingetaucht in das Licht durchgefärbter Kerzen und den weichen Schein unserer LED-Warmlichter für Indoor und Outdoor, glänzen kleine und große Kunstwerke miteinander um die Wette. Dazu präsentieren wir die bezauberndsten Geschenkideen von Fermob, Weber und weiteren klangvollen Marken.“ Tipp: Am 20. November ist von 12 bis 18 Uhr „Family & Friends“-Sonntag mit Waffeltannen am Stiel, Glühwein und Gourmet-Happen vom Weber-Grill. Und am 26. November hat Gudewer bis 20 Uhr geöffnet.

