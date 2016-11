Tipps und Trends 1, November 2016

An allen vier Adventswochenenden, jeweils Freitag, Sonnabend und Sonntag, und bereits am 18. und 19. November findet jeweils von 11 bis 19 Uhr der Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst statt. Kunsthandwerker präsentieren dort ihre Werke, für das leibliche Wohl sorgen kulinarische Spezialitäten wie Prager Schinken, Wildspezialitäten und Flammkuchen. Weihnachtliche Blechbläser, romantische Kutschfahrten durch die winterliche Landschaft und ein Feuerwerk aus Licht und Wasser sorgen für die festliche Stimmung. Eltern können ihre Jüngsten ab vier Jahre für zwei Stunden in der Weihnachtswerkstatt unterbringen, wo gespielt, musiziert, gebastelt und gebacken wird. Für die Kinder gibt es zudem ein Karussell und an allen vier Adventswochenenden jeweils sonnabends und sonntags das beliebte Ponyreiten. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 5 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre haben freien Eintritt. Ein Bus-Shuttle pendelt an allen vier Adventswochenenden jeweils freitags bis sonntags stündlich zwischen dem Hamburger ZOB und Gut Basthorst. Tipp: Am 25.11. um 19.30 Uhr gibt Vicky Leandros ein Benefizkonzert zugunsten von „Ein Herz für Kinder“ und weiteren Einrichtungen für bedürftige Kinder. Das Konzert findet in der Basthorster St. Marien Kirche statt (Karten für 75 und 95 Euro unter Tel. 04159/82 52 0 oder über info@gutbasthorst.de).

Gut Basthorst

Auf dem Gut 3

21493 Basthorst

Telefon 04159/825 20