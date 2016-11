Sensible Menschen wählen weiche Stoffe

Die in kulinarischer Hinsicht schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Es gibt wieder Gans! So auch im Witthüs: Vom 11. November bis Weihnachten strömt der köstliche Duft des Gänsebratens durch das Restaurant an der Elbchaussee. Nur Tiere aus artgerechter Haltung und aus dem Hamburger Umland kommen in die Öfen der Witthüs-Küche. Nach alter Tradition, ganz wie Oma es gemacht hat, wird jede Gans liebevoll mit Äpfeln, Zwiebeln, Beifuß, Orangen, Wacholder und Nelken gefüllt. Die ambitionierte Küche versteht es perfekt, sogar Rotkohl und Knödel in den kulinarischen Himmel zu heben. In Zusammenarbeit mit „Hamburg Kulinarisch“ bietet das Witthüs folgendes köstliches Gänsemenü für 39,50 Euro pro Person an: Ziegenkäse mit Knuspermantel mit Kürbis-Ingwermousseline und Rote Bete-Relish, Steckrüben-Zitronengrasconsommé mit Trüffelgnocchetti, gefüllte heimische Freilandgans an Apfelrotkohl, Zwergkartoffelklößchen und Maronen-Vanillechutney und – zum Finale – eine „Symphonie von Quitte und Spekulatius“. Genießen kann man das Menü bei dezenter klassischer Musik, beim Duft von Tanne und Orange und bei ganz viel Kerzenschein. Wer dennoch seine Gans lieber zu Hause isst, auch kein Problem, die WitthüsKüche brät ihm eine.

Witthüs

Elbchaussee 499a (im Hirschpark, Eingang Mühlenberg)

Blankenese

Telefon 86 01 73