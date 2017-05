Haus und Garten 4, Mai 2017

Wenn Nacken, Rücken und Gelenke mal wieder schmerzen, wünscht man sich ein einfaches Rezept, das Linderung verspricht. „Es gibt in der Tat ein Hausmittel, das eine steife Schulter schnell wieder beweglich macht – ein heißer Ingwerwickel“, sagt Charlotte Sachter. „Wer wissen möchte, wie man ihn anwendet, kann mir einfach eine E-Mail schreiben.“ Die Heilpraktikerin weiß, wovon sie spricht. Es gehört zu ihren täglichen Aufgaben, in derartigen Fällen wirkungsvolle Abhilfe zu verschaffen. Wenn Schmerzen sich festgesetzt haben und mit der hauseigenen Gymnastik nicht mehr zu beheben sind, lohne es sich, mit der gezielten Therapie von östlicher Meridianbehandlung, osteopathischen Techniken und Triggerpunkt-Stimulation in der Tiefe die energetische Störung zu beheben.

Einen Schwerpunkt in der Praxis für natürliche Medizin bildet die Traditionelle Chinesische Medizin. Sie erlaubt es, den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Die TCM trennt nicht zwischen Seele und Körper. Deshalb weiß sie auch, dass körperliche Blockaden auch das Denken und die Seele behindern können. „Besonders im Frühjahr kann das dazu führen, dass es knirscht und knarrt im Gebälk und so manches Sandkorn ins Getriebe gerät“, erklärt Charlotte Sachter. „Dann bringe ich den ganzen Menschen mit meiner Körpertherapie und bei Bedarf mit einem unterstützenden pharmazeutischen Heilkräuter-Tee wieder in Schwung.“



