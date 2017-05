Haus und Garten 3, Mai 2017

Bei Tante Elfriede sollte man öfter vorbeischauen, denn das Spielwarengeschäft an der Blankeneser Hauptstraße bietet immer wieder tolle Neuheiten. Aktuell sind das zum Beispiel in vielen Farben erhältliche Kickboards von Micro. Damit hat jeder seinen Spaß, egal wie jung oder alt er ist. Auch die Auswahl an Heliumballons ist gewachsen, es gibt sie jetzt mit noch mehr Motiven für die unterschiedlichsten Anlässe. Zudem bietet Tante Elfriede jetzt jede Menge Spielspaß für draußen, etwa ein Gartenmikado, ein Insektenhotel als Bastelset, Walkie-Talkies, Straßenmalkreide, Seifenblasen, Lupen, Ferngläser, Bälle oder Kubb, ein in Schweden populäres Geschicklichkeitsspiel und vieles mehr. Geöffnet hat das Spielwarengeschäft montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr.

Tante Elfriede

Blankeneser Bahnhofstr. 60

Blankenese

Telefon 537 98 22 00