Haus und Garten 2, Mai 2017

Wer nach einer Traumreise oder Tickets für ein Konzert seines Lieblingskünstlers sucht, ist bei Reisen & Tickets an der Blankeneser Bahnhofstraße 60 in Blankenese an der richtigen Adresse. In den modernisierten Räumlichkeiten der Agentur warten nicht nur Top-Preise auf die Kunden, sondern auch etwas, was es im Internet nicht gibt: kompetente und freundliche Beratung. Neu im Team ist Tina Guhl, die viele Jahre bei Hapag-Lloyd am Jungfernstieg tätig und an Bord zahlreicher Kreuzfahrtschiffe unterwegs war. Die Reiseverkehrskauffrau berät Kunden gerne bei deren persönlichen Reisewünschen, seien es Flüge, individuell zusammengestellte Reisen, Studienreisen, Pauschalreisen oder Kreuzfahrten. Als offizielle Kartenvorverkaufsstelle bietet Reisen & Tickets zudem Karten für die Elbphilharmonie sowie für Theater, Musicals und Konzerte – weltweit.

Reisen & Tickets und Black Cat – feel at home

Blankeneser Bahnhofstraße 60

Blankenese

Telefon 63 91 39 88