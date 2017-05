ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Haus und Garten 1, Mai 2017

Frühlingsmode bei Markt 26



Katrin Weisbrod und Birgit Euler-Engelhardt von Markt 26

Der Frühling ist längst da – höchste Zeit also, sich auch modisch darauf einzustellen. Markt 26 hat das Richtige dafür. Für Damen, die ihr Outfit noch etwas auffrischen und ergänzen möchten, hat das Geschäft jetzt viele schöne Teile in den Konfektionsgrößen 34 bis 46, die dem aktuellen Trend zu mehr Farbenpracht folgen. So zum Beispiel Blusen von byMi, van Laack und neuerdings auch von Larens Zürich sowie Hosen in neuen Farben und bekannt guter Passform von Raffaello Rossi. Bei den Blazern, Kleidern und Gehröcken von White Label, F. Lyman und von Dörnberg orientiert sich Markt 26 gerne am Country-Style. Auch Herren werden im Geschäft fündig. Für die Konfirmation und andere festliche Anlässe empfehlen sich Anzüge oder Blazer von Cavallaro Napoli, ein italienisch inspiriertes modernes Label. Hemden in aktuellen Trendfarben finden Kunden ebenfalls – und zwar von Braun und van Laack. Die dazu passende Hose kommt von Hilt. Ergänzt wird das Sortiment für ihn mit Strickmode und tollen Accessoires – angefangen von Krawatten, neu dabei: Ascot, bis hin zu Gürteln.



Markt 26 Nienstedten

Nienstedtener Marktplatz 26

Telefon 41 42 06 44



Frisuren von trendy bis klassisch



Christine Staak, Expertin für Nägel

Zu den großen Stärken des Teams von Friseur Evelin Jabs gehört es, die individuellen Wünsche der Kunden in gemütlicher Wohlfühlatmosphäre umzusetzen, egal ob ein trendiges oder klassisches Styling gefragt ist. Die große Zahl der langjährigen Stammkunden bestätigt dies. Um die hohe Qualität der Leistungen dauerhaft zu gewährleisten, lässt sich das Team regelmäßig weiterbilden. Auch sonst herrscht bei Evelin Jabs kein Stillstand. So bietet der Salon seit September vergangenen Jahres noch mehr als Friseurdienstleistungen an: Immer dienstags und donnerstags ist Christine Staak, Expertin für Maniküre und Nagelmodellage, im Haus. Friseur Evelin Jabs

Flurkamp 11

Osdorf

Telefon 80 25 41





www.friseur-evelin-jabs.de