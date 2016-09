Einrichten und Wohnen 9, Oktober 2016

Diese Frage stellt Malermeister Dieter Schulze, denn mit seinen Abdeck- und Abklebearbeiten stellt er Verpackungskünstler Christo in den Schatten. „Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist, dass nach der Fertigstellung keine Farbspritzer auf Fliesen, Fußböden, Scheiben und allen nicht zu streichenden Objekten vorzufinden sind. Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige Materialien und garantieren ein qualitativ hochwertiges Ergebnis bis ins kleinste Detail“, so Dieter Schulze. Auch beim Arbeiten mit Schleif geräten spielt Sauberkeit für ihn eine große Rolle: „Wir arbeiten mit Schleifmaschinen und Absauggeräten, um im möblierten Wohnbereich kaum Staubbildung zu haben.“ Seit 17 Jahren bietet er in den Elbvororten das breite Spektrum aller Arten von Dispersionsanstrichen, Gestaltungs techniken, Bodenbelagsund Tapezierarbeiten in Privat- und Geschäftsräumen sowie an Fassaden an. „Mein Team und ich garantieren langanhaltende Freude an neu gestalteten Räumen.“

