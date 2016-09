Einrichten und Wohnen 8, Oktober 2016

Wie geht man am besten vor, wenn man sein Bad modernisieren bzw. renovieren lassen möchte? Natürlich kann man sich in einer Ausstellung umsehen, sieht auch alles schön aus, aber ohne Fachwissen kommt man da nicht viel weiter, schließlich weiß man nicht, was sich in den heimischen vier Wänden umsetzen lässt. Besser man wendet sich gleich an einen Fachbetrieb. Ein solcher ist der Meisterbetrieb für Gas- und Wasserinstallation Thorsten Malyska. „Wir besuchen mit Kunden, die eine Badsanierung wünschen, gerne die Ausstellung eines unserer Lieferanten, sehen uns die Bäder gemeinsam an und planen dann ihr individuelles Bad“, erklärt Thorsten Malyska. „Auch wenn ein barrierefreies Bad ohne Stolperfallen und Hürden gewünscht ist, sind wir der richtige Ansprechpartner.“ Bei Bedarf liefert der Fachbetrieb alle anfallenden Arbeiten aus einer Hand und organisiert Fliesenleger, Maler, Elektriker und weitere Handwerker. Als Kunde hat man also nur einen Ansprechpartner.

Thorsten Malyska

Meisterbetrieb für Gas- und Wasserinstallation

Elbstraße 65

22880 Wedel

Telefon 04103/22 90