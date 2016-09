Einrichten und Wohnen 7, Oktober 2016

Nahezu 30 freistehende Wohnhäuser in Blankenese zeigen die Architektur der BCI GmbH. Unverkennbar, sowohl innen als auch außen, ist die Handschrift des Architekten Dipl.-Ing. Ralph Rinow. Auch wenn jedes Haus anders gestaltet ist – die geradlinige Architektur prägt sie alle. „Ich berate meine anspruchsvollen Kunden in allen Bereichen, nehme sie an die Hand und führe sie auf den für Bau-Laien oft schwer erkennbaren Wegen durch die vielen für ihren Neubau erforderlichen Entscheidungen und Alternativen“, sagt Ralph Rinow. Neben einer zu den Elbvororten passenden Planung übernehmen die Architekten zahlreiche weitere Aufgaben. Dazu gehört, die heute umfangreichen technischen Anlagen kompetent zu erklären und die Abläufe bei einer Altbausanierung oder bei einem Abriss mit nachfolgendem Neubau sinnvoll und kostenoptimiert zu gestalten. Ein entscheidender Vorteil für die Kunden ist die für jedes Projekt angelegte Online-Informationsplattform. Dort können sich BCI-Bauherren in einem geschützten Internetraum tagesaktuell u.a. über die neuesten Baupläne und den Schriftverkehr informieren. „Wir bauen ausschließlich in den Elbvororten, in unserem näheren Umkreis. So können wir garantieren, dass die Baustelle täglich besucht, überprüft und permanent an die Wünsche unserer Bauherren angepasst wird“, so Ralph Rinow.