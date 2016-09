Einrichten und Wohnen 6, Oktober 2016

Im besten Fall kennt man sie aus dem Urlaub in einem toskanischen Bergdorf oder auf einem französischen Landgut: Fensterläden, modern „Shutter“ genannt. In der innenliegenden Variante sind sie der neueste Sonnenschutz- Trend. „Die Atmosphäre, die durch Shutter einfallendes Licht erzeugt, ist schon eine ganz besondere“, sagt Nils Reißmann, Deko-Experte von K+R-Raumausstattung. Das Licht-Flair unterscheidet sich sehr von jenem, das Rollos, Jalousien oder Plissees erzeugen. Shutter aus hochwertigem Lindenholz können nach Belieben farbig lasiert oder lackiert und so individuell auf den Raum abgestimmt werden. Weitere Details verrät das K+R-Team gern in einem persönlichen Gespräch.

