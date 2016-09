Einrichten und Wohnen 15, Oktober 2016

Im Herzen von Eimsbüttel befindet sich die Ausstellung von Haute Deco Interiors in einem exquisiten Concept-Showroom auf ganzen 280 Quadratmetern Fläche. In der Ausstellung kann der Kunde „all in one“ genießen: eine umfassende Beratung für Dekoration, Farben, Malerarbeiten und Oberflächen. Unter der großen Auswahl an Stoffen, Teppichen und Sonnenschutzmaterialien ist für jeden Wunsch und Geschmack das Richtige dabei.

Die Spezialität von Haute Deco ist unter anderem eine ausgesuchte Präsentation internationaler, wunderschöner Tapeten, die vor Ort bewundert und begutachtet werden können. Hochwertige Stoffbespannungen können zur Beruhigung der Sinne durch eine deutliche Verbesserung der Akustik im Raum beitragen.

Ein professioneller Tapezierservice, eine Farbberatung bei Ihnen zu Hause sowie ein Näh-, Polster- und Montageservice sind jederzeit möglich.

Die verkehrsgünstige Lage mit vielen Parkplätzen macht einen Besuch der Ausstellung zu einem besonders entspannten Einkaufserlebnis.