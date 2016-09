Einrichten und Wohnen 14, Oktober 2016

Neues in Sachen Raumklimatisierung von Kälte Bast: Die Innengeräte der aktuellen Panasonic Etherea Z-Serie überzeugen mit einer Energieeffizienz von A+++. Das macht sie noch effizienter als ihre Vorgängermodelle. Dank des modernen, schlanken Designs mit einer Tiefe von nur 194 Millimetern lassen sich die Geräte unauffällig in jeden Wohnraum integrieren. Mit einem Schalldruckpegel von 19 dB(A) im Flüsterbetrieb sind sie zudem kaum zu hören. Am meisten Energie bei der Klimatisierung wird eingespart, wenn ein Klimagerät nur soviel Kühlleistung zur Verfügung stellt, wie tatsächlich benötigt wird. Deshalb passt das Panasonic Econavi-System mithilfe eines Personen-Aktivitätssensors die Kühlleistung immer den aktuellen Bedingungen an. Wenn etwa Personen Sport treiben, reduziert sich die Kühlleistung entsprechend. Der Sensor registriert sogar, wo sich Personen im Raum aufhalten. Das Gerät kann dann den Luftstrom entsprechend indirekt ausrichten. Neben der angenehmen Kühlung reinigen die Etherea-Klimageräte auch die Luft und sorgen so für ein gesundes Raumklima.

