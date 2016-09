Einrichten und Wohnen 13, Oktober 2016

Bärbel Schilling, Inhaberin des gleichnamigen Schrankstudios in der Osdorfer Landstraße, weiß Rat, wenn es um das Fertigen eines idealen Stauraums oder einer pfiffigen Raumlösung geht – wahre Platzwunder. Für Singlehaushalt oder Familiendomizil, privater Wohnraum oder Büro, Platz ist ja nie genug. Spezialistin Bärbel Schilling füllt nicht nur Nischen aus, um Stauraum zu erhalten, sondern gewinnt auch neue Räume durch platzsparende Schiebetüren, welche lautlos zur Seite gleiten. Das Studio entwickelt Module für zusätzlichen Platz in noch so kleinen, verwinkelten oder durch Dachschrägen beeinträchtigten Räumen für eine zusätzliche Abstellkammer oder z. B. das Home Office. Was sich woanders staut, sortiert sich in individuelle Einbauschränke, um den aus allen Nähten platzenden Kleiderschrank neu zu ordnen, oder gleich in die auf Maß gefertigten Schränke. Die ausgetüftelten Lösungen berücksichtigen sogar hinderliche Heizungsrohre oder Sicherungskästen. Was stört, wird umbaut.

Sie möchten die Front eines vorhandenen Schrankes verschönern? Was für eine willkommene Herausforderung! Seit fast zwanzig Jahren entwickelt das Team maßgefertigte Einrichtungslösungen für jede „Problemzone“ – nach den oft speziellen Wünschen der Auftraggeber. Montiert wird fachgerecht vor Ort. Planung und Ausführung erfolgen aus einer Hand und unter Berücksichtigung des Budgets.

Schrankstudio Schilling

Osdorfer Landstraße 251 b

Osdorf,

Telefon 35 71 91 01