Einrichten und Wohnen 12, Oktober 2016

1996 wurde das Familienunternehmen W.E. Heitmann Immobilien von der Rissenerin Wenke Stahl gegründet. Heute, 20 Jahe später, gilt das in einer liebevoll sanierten Reetdachkate aus dem Jahr 1795 ansässige Unternehmen als exzellenter Ansprechpartner, wenn es um hochwertige Wohnimmobilien in den Hamburger Elbvororten geht. Immobilienverkauf ist Vertrauenssache – und vertrauen kann man Heitmann Immobilien zweifelsfrei. Diskretion und professionelles Know-how gehen in dem Rissener Unternehmen Hand in Hand. Viele zufriedene Kunden lassen sich regelmäßig von den Immobilienspezialisten beraten, denn sie wissen: W.E. Heitmann Immobilien arbeitet in ihrem Sinne stets zielorientiert und überzeugt dabei als Dienstleister im klassischen Sinne. Das gilt übrigens auch, wenn es um die Vermittlung von Feriendomizilen auf Sylt oder auf den nordfriesischen Inseln geht. Überdies erstellt Heitmann Immobilien kostenlos unverbindliche und marktgerechte Bewertungen von Immobilien und begleitet seine Kunden nicht nur bis zum Verkauf, sondern auch noch in der Zeit nach dem Notartermin. Anlässlich des Firmenjubiläums hat sich Wenke Stahl etwas Besonderes ausgedacht: Wem es gelingt, ein Objekt innerhalb der Elbvororte Heitmann Immobilien zur erfolgreichen Vermittlung anzubieten, wird mit einem Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen auf Sylt belohnt.

W.E. Heitmann Immobilien

Wedeler Landstraße 40

Rissen

Telefon 82 24 16 40

info@heitmann-immo.de