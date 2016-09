Einrichten und Wohnen 11, Oktober 2016

Eine äußerst clevere Lösung des flexiblen und platzsparenden Treppentyps ist die Spindeltreppe, deren Mittelpunkt – wie der Name schon verrät – eine Spindel bildet. Ist eine Spindeltreppe per se schon eine clevere Erfindung, um zwei Ebenen auf platzsparende Weise miteinander zu verbinden, weil sie mit einer sehr geringen Stellfläche auskommt und zeitgleich den größtmöglichen Laufkomfort bietet, so lässt sich die flexible und schicke Spindeltreppe Caparo on top in nahezu jede Wohnumgebung perfekt einfügen. Ob in den Metallfarben Silber und Weiß oder in den Holztönen Buche hell, Buche dunkel oder Buche weiß – für jeden Geschmack beziehungsweise Einrichtungsstil ist das Passende dabei. Weitere Informationen rund um das schicke Platzwunder gibt es unter