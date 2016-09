Einrichten und Wohnen 10, Oktober 2016

Ganz gleich, ob Antiquität, Designklassiker, Erbstück oder einfach liebgewonnenes Möbelstück – das Neubeziehen alter Polstermöbel lohnt sich immer. Beim Raumausstatter-Meisterbetrieb Rudolf Meyer gibt es eine große Auswahl an Bezugsstoffen namhafter Hersteller. Auch Leder und Kuhfelle sind in vielen Ausführungen und Farben verfügbar. Alle Arbeiten werden mit besten Polstermaterialien in eigener Werkstatt durchgeführt. Die Aufarbeitung erfolgt in handwerklicher Perfektion und mit Liebe zum Detail, damit die Kunden noch lange Freude an ihrem Möbelstück haben. Schauen Sie im Geschäft vorbei oder vereinbaren Sie einen Termin mit Raumausstatter-Meister Rudolf Meyer, der Ihre Möbel bei Ihnen zu Hause in Augenschein nimmt und Sie fachmännisch berät.

Raumdesign Rudolf Meyer

Wedeler Landstraße 53g

Rissen

Telefon 81 23 92