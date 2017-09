Wenn die Ohren nicht mitmachen

Die Praxisräume sind ausgestattet mit allerhand hilfreichen Apparaturen für Hörprüfungen, die Therapie des Tinnitus oder Diagnosen der Allergologie. „Selbstverständlich sind wir ständig in kollegialem Austausch und Fachbesprechungen, um die optimale Behandlung für jeden Patienten sicherzustellen“, betont Dr. Darwich das methodische Vorgehen seiner Praxis und des jungen Teams.

Das Symptom „Schnarchen“ ist ein weiterer Schwerpunkt der HNO-Ärzte. Um zunächst eine Schlafapnoe (Atemaussetzer, oft verbunden mit Sauerstoffdefizit) auszuschließen, empfiehlt sich als erstes eine Schlafuntersuchung im eigenen Bett, bei Auffälligkeiten die Einbindung des Schlaflabors zum „betreuten Schlafen“. Dabei wird registriert, ob Atemaussetzer eintreten, die erholsamen Schlaf womöglich behindern, und gegebenenfalls eine Therapie einzuleiten ist. Betroffene sind übrigens in guter Gesellschaft: Etwa 45 Prozent aller Erwachsenen schnarchen regelmäßig oder gelegentlich – Tendenz steigend. Oft wissen die Schnarcher gar nicht, warum sie sich dann morgens „so zerschlagen“ fühlen und ständig vor sich hin gähnen.

„Zum Spektrum der HNO Othmarschen in der Jugendstil-Villa in der Dahlgrün-Passage gehören selbstverständlich auch Naturheilverfahren und Akupunktur“, ist von Tina Aberle zu hören. Für alle Bereiche könne man versierte Mitarbeiter einsetzen. Kürzlich habe man sich noch verstärkt mit Frau Dr. Lea Wilkens als angestellte HNO-Fachärztin.

Hinsichtlich des Auftretens von allergischen Reaktionen ist festzuhalten, dass „ihre Zahl fast dramatisch steigt“ (beide Ärzte nicken bestätigend). Dass darauf veränderte Umweltbedingungen negativen Einfluss nehmen, ist längst bekannt. Medizinwissenschafler arbeiten intensiv an Medikamenten und Therapien. Nach Schätzungen des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen begeben sich nur etwa ein Viertel der Allergiekranken in ärztliche Behandlung. Zu einem allergologisch ausgebildeten Facharzt geht nur jeder Zehnte. Dabei lassen sich durch eine adäquate Diagnostik und frühzeitige Therapie von Allergien und Asthma schwere Folgeschäden vermeiden oder zumindest reduzieren – ist vom Ärzteverband Deutscher Allergologen e.V. zu hören. Gerade in der Behandlung von Allergien ist vieles noch nicht oder nicht ausreichend erforscht. Entsprechend groß ist das Angebot an Mitteln, die Abhilfe versprechen.

Wir verschreiben ausschließlich auf ihre Wirksamkeit geprüfte und zugelassene Präparate.



Von der HNO Othmarschen in der Nummer 15 (barrierefrei über Fahrstuhl im 1. Stock zu erreichen) werden aussschließlich Medikamente verschrieben, die sich in der Anwendung bewährt haben. „Experimente sind mit uns nicht zu machen!“, warnt Dr. Darwich vor „gut gemeinten“ Tipps und Selbstmedikation. Allergische Reaktionen, zum Beispiel auf Insektenstiche oder nach Verzehr von nusshaltigem Gebäck, können lebensbedrohlich sein. Vielen Allergien kann man auch durch eine Desensibilisierung entgegenwirken. Sie kann ambulant in der Praxis erfolgen.

„Kleinere HNO-Probleme sind oft schon mit Einsatz des Lasers oder der Radiofrequenz in örtlicher Betäubung zu lösen“, beruhigen die Spezialisten.

Autor: uwe.petersen(at)kloenschnack.de