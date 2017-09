Dr. Klönschnack 9, Oktober 2017

Wir leben in hektischen Zeiten. Es ist schon normal geworden, dass wir stets das Tempo beschleunigen – und Alarmsignale unseres Körpers dabei ignorieren. Die mög – lichen Folgen haben viele Menschen bereits erfahren: Burnout, Erschöpfungssymptome, Autoimmunerkrankungen. Dr. Stefanie Kanehl begegnet dem mit einem ganzheitlichen medizinischen Ansatz. In ihrer neuen Praxis für Allgemeinmedizin unterstützt sie ihre Patienten darin, dass sich ihr Körper in jeder Lebenslage selbst helfen kann. „Wir möchten unsere Patienten für die Signale ihres Körpers sensibilisieren und ihnen helfen, ihr Immunsystem nachhaltig zu stärken“, sagt Dr. Stefanie Kanehl. „Wichtig ist dabei, den Menschen im Ganzen zu begreifen. Körper und Geist in Einklang zu bringen.“ Die Praxis verbindet die klassische Schulmedizin mit ausgewählten Naturheilverfahren, um in jedem Einzelfall die individuell beste Therapieform anwenden zu können. Das Leistungsspektrum reicht von Akupunktur über strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik nach Dr. Ackermann über ernährungsmedizinische Beratung und komplementäre Onkologie bis hin zu Impfberatung & Reisemedizin mit Immuntherapie, Eigenblutbehandlungen oder Vitamin C-Infusionen.