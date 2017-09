Dr. Klönschnack 8, Oktober 2017

Bei Rückenschmerzen, Sportverletzungen, Erkrankungen der Gelenke oder Spannungskopfschmerzen kann womöglich die Scenar-Therapie helfen. Mit dieser neuartigen Methode, die zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers eingesetzt wird, behandelt Dr. Diane Biebow ihre Patienten in ihrer Privatpraxis in Wedel. Beim Streichen mit dem Scenar-Gerät, das etwa die Maße einer TV-Fernbedienung hat, über die Haut werden elektrische Impulse abgegeben, die sich kontinuierlich der Reaktion des Körpers anpassen. Dies geschieht über die Messung des Hautwiderstandes. „Die Therapie-Impulse sind also nicht starr vorgegeben wie z. B. beim TENS-Gerät“, erklärt Dr. Biebow. In der Sportmedizin ist die Scenar-Therapie bereits weit verbreitet, da sie den Heilungsprozess beschleunigt. Aber auch bei Nicht-Sportlern sind bereits bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen – auch in der Praxis von Dr. Diane Biebow. So schrieb kürzlich ihr Patient Klaus-Peter Salomon: „Infolge einer Gehirnblutung hatte ich Blockaden bzw. Verkrampfungen im Arm. Schon nach wenigen Behandlungen mit dem Scenar-Gerät sind Arm und Hand deutlich beweglicher geworden.“ Auch eine Verdickung im Oberarm nach einem Muskelfaserriss konnt Frau Dr. Biebow mit dieser Therapie auflösen.