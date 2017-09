Dr. Klönschnack 7, Oktober 2017

Am 1. Juli hat Prof. Dr. Annika Ludwig die Praxis für Frauengesundheit und Pränatalmedizin in der Marzipanfabrik in Bahrenfeld eröffnet. Ludwig und ihren Kolleginnen liegt es am Herzen, gemeinsam mit ihren Patientinnen ein individuelles Vorsorgekonzept zu entwickeln, das auf deren persönlicher Situation und Bedürfnissen sowie auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft basiert. Auch der Brustultraschall (Mammosonographie) wird im Rahmen der erweiterten Vorsorge an geboten. Ein besonderer Schwerpunkt von Annika Ludwig liegt in der Betreuung von Schwangeren. Sie bietet das gesamte Spektrum der Pränataldiagnostik (Level DEGUM II) an. Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis besteht in der Behandlung und Beratung von Patientinnen mit hormonellen Problemen und unerfülltem Kinderwunsch.