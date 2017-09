Dr. Klönschnack 6, Oktober 2017

Manchmal stößt der Mensch im Leben an seine Grenzen und kann Probleme nicht mehr selbst lösen. Andrea Wübbenhorst bietet mit der systemischen Therapie die Art Hilfestellung, die es ihren Klienten ermöglicht, auch die schwierigsten Probleme selbstständig zu bewältigen. Der Ansatz der systemischen Therapie betrachtet Menschen, ihr Verhalten und ihre Schwierigkeiten nicht nur isoliert auf die einzelne Person bezogen. Vielmehr bedeutet systemisches Arbeiten, Menschen sowohl in ihren Lebenszusammenhängen und Beziehungen als auch in ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen zu verstehen. Auftretende Schwierigkeiten werden also auch in Bezug zum sozialen Umfeld (Familie, Freunde, Kollegen) des Ratsuchenden betrachtet. „In der systemischen Therapie gehen wir davon aus, dass Menschen die Lösungen für ihre Probleme selbst in sich tragen“, sagt Wübbenhorst. „Ich schreibe den Klienten nicht vor, was sie machen sollen, sondern leiste Hilfestellung auf dem Weg zur eigenen Problemlösung. Oft ist es nötig, die Sichtweise auf die Schwierigkeiten und ihre Ursachen zu verändern.“ Hierbei versteht sie sich als eine Art „Geburtshelferin“. Menschen können mittels dieser Therapie wieder zurück zu ihren eigenen Lösungen finden. Das ist besonders hilfreich bei Unzufriedenheit im Beruf, in der Partnerschaft/Familie und dem Finden von neuen Perspektiven. Seit der Ausbildung zur systemischen Therapeutin arbeitet Andrea Wübbenhorst in ihrer eigenen Praxis „SystemBall“ in Rissen. Für eine neue Sicht durch eine Blickwinkel-Veränderung sind nur wenige Sitzungen nötig.