Dr. Klönschnack 3, Oktober 2017

Seit dem 1. August heißt Gynäkologin Dr. Barbara Heeckt Patientinnen in ihrer neuen Privatpraxis in der Waitzstraße 7 willkommen. In den freundlichen Räumlichkeiten der neuen Praxis arbeitet das Team mit modernster Behandlungstechnik.

Mit einer Privatpraxis hat die Ärztin mehr Gestaltungsspielraum, kann sich mehr Zeit für ihre Patientinnen nehmen und ist terminlich flexibler. Kurzfristige Terminvergabe und geringe Wartezeit machen die Praxis auch besonders für beruflich stark engagierte Frauen attraktiv. Auch gesetzlich versicherte Frauen nehmen dieses Angebot gerne als Selbstzahler in Anspruch, zumal diverse sinnvolle Leistungen ohnehin nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen werden.

Gynäkologische Privatpraxis Dr. med. Barbara Heeckt

Waitzstraße 7

Othmarschen

Telefon 46 00 80 33