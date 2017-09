Dr. Klönschnack 2, Oktober 2017

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind ein häufiges Anliegen in der frauenärztlichen Praxis. Die Ursachen können vielfältig sein. So können Infektionen (z.B. Pilze) mit Schmerzen einhergehen oder auch schlichtweg die Einnahme einer „Pille“ zu einer vaginalen Trockenheit führen, da die körpereigenen Hormone unterdrückt werden. „Beides lässt sich gut behandeln“, erklärt Prof. Dr. med. Kai J. Bühling. „Auch in den Wechseljahren sowie in der Menopause ist ein Hormonmangel häufig ursächlich und kann mittels einer hauptsächlich lokal wirksamen Hormoncreme gut therapiert werden.“ Aber nicht alle Frauen möchten ständig eine Hormoncreme anwenden oder dürfen dies aufgrund einer Vorerkrankung nicht. „Hier gibt es inzwischen ein neues Therapieverfahren, den Vaginallaser“, fährt der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe fort. „Bei der Laserbehandlung werden winzige „Mikroverletzungen“ in die Hautoberfläche der betroffenen Hautregionen gesetzt. Durch das vorherige Auftragen eines Betäubungsgels ist die Behandlung schmerzfrei. Diese Mikroverletzungen führen dazu, dass sich neues Gewebe bildet. Im Bereich des Scheideneingangs eingesetzt, sprießen neue Fasern ein, die Haut regeneriert sich. Hierdurch werden die betroffenen, krankhaften Gewebe und auch die dortigen Nervenzellen verdrängt.“ In Hamburg bietet Prof. Dr. Bühling das Verfahren seit mittlerweile einem Jahr in seiner Privatpraxis in Blankenese an. „Ich habe ausgesprochen gute Erfahrungen damit gemacht“, so der Facharzt.

