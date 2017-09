Dr. Klönschnack 1, Oktober 2017

Im Juli eröffnete Dr. Cornelia Homrighausen, Fachärztin für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Expertin im Bereich Naturheilkunde, ihre Praxis „Frauenärztin am Blankeneser Markt“ an der Propst-Paulsen-Straße 2 in Blankenese. Damit erfüllte sich die 38-jährige Hamburgerin den Traum einer eigenen Praxis. „Mein motiviertes Team und ich bieten alle Leistungen einer modernen Frauenarztpraxis. Bei uns werden die Patientinnen rundum individuell und professionell versorgt“, sagt Dr.Homrighausen, welcher es besonders wichtig ist, sich für ihre Patientinnen Zeit zu nehmen und ein vertrauensvolles Arzt-Patientinnenverhältnis aufzubauen. Doch nicht nur ihre „Bestandspatientinnen“ sind in der neuen Praxis herzlich willkommen. „Wir nehmen gerne neue Patientinnen an“, so die Medizinerin. Ihr Leistungsspektrum umfasst Krebsvor- und -nachsorge, Betreuung von (Risiko-)Schwangerschaften, Beratung über Verhütungsmethoden sowie die Beratung und Behandlung von Wechseljahresbeschwerden.

Frauenärztin am Blankeneser Markt

Probst-Paulsen-Straße 2

Blankenese

Telefon 87 93 60 01

praxis@frauenarzt-blankenese-markt.de