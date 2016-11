Verzwickt und langwierig

Der Fall ist kompliziert. Zudem liegen die vorgeworfenen Taten über drei Jahre zurück. Den beiden Angeklagten, die junge Frau kommt aus Polen, der Mann wurde 1988 in Teheran geboren, stehen Verteidiger zur Seite. Die Staatsanwältin wirft den beiden Angeklagten vor, ein Mercedes Coupé geleast, dabei die Raten über 464 Euro nicht gezahlt zu haben. Eines Tages stand dann das Auto ohne Kennzeichen wieder auf dem Hof des Händlers.

In einem zweiten Vorwurf geht es um falsche Gehaltsangaben, die bei der Bank vorgelegt wurden, um einen Kredit zu bekommen. Doch zunächst geht es über zwei Stunden lang um das Mercedes Coupé. „Ich weiß nichts von dem Fahrzeug, der Leasingvertrag wurde nicht von mir unterzeichnet“, so der Angeklagte. Woran kann sich der Autoverkäufer erinnern, wenn die Geschichte im Mai 2013 spielt? „Die Herrschaften kamen ins Autohaus und wir wurden schnell handelseinig. So wurde ein Kaufvertrag unterschrieben“, so der Mercedes-Verkäufer. Zuvor habe er bei der Bank der beiden Auto-Interessenten, die das Fahrzeug als Firmenwagen zulassen wollten, angerufen. Die Bank habe gesagt: „Alles gut“.

Die Frau beschreibt der Zeuge als jung und dunkelhaarig. „Erkennen Sie den Mann wieder?“, will die Richterin weiter wissen. Vom Typ her könne es der Angeklagte sein, so der Zeuge. Vom Typ her zählt der Angeklagte zu den Männern, die auf den ersten Blick keine Sympathien erwecken. Den Schädel kahl geschoren, im Gesicht dichter, schwarzer, kurz gehaltener Vollbart, im Nacken Speckfalten, der Körperbau untersetzt. Die sanfte Stimmer mag dazu nicht passen. Das großflächig gelabelte Oberhemd sitzt stramm am kräftigen Oberkörper. Während der junge Mann bereitwillig antwortet, sitzt die zweite Angeklagte mit gleichmütigem Gesicht im Saal. Ganz so, als hätten die Betrugsvorwürfe nichts mit ihr zu tun.

Eine zweite Zeugin kann kaum etwas beitragen, den Fall zu erhellen. Der Kreditvertrag sei mehrfach geprüft worden, so die Frau. Mehr kann die Zeugin nicht beitragen, die dubiose Geschichte zu erhellen.

Eine Firma, die nur aus einem Geschäftsführer besteht. Eine von der Angeklagten betriebene EDV-Beratungsfirma. Eine bald zwei Jahre alte Aussage eines weiteren Zeugen, die verlesen wird. Eine Dolmetscherin, die vergeblich gekommen ist, weil der Zeuge nicht erschien. Die Gesichtsausdrücke von Richterin und Staatanwältin changieren angesichts des verzwickten Falles zwischen Ratlosigkeit und Zuversicht.

Fest steht, dass der Prozess im November fortgesetzt wird. Dann sollen Schriftproben Licht ins Dunkel bringen. Wer hat den Leasingvertrag unterschrieben“. Wer hat den Kredit beantragt?