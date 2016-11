Schule für Schauspiel Hamburg sucht weitere Mäzene

Am 8. November feiert das Rockmusical „Hedwig and the angry inch“ im Schmidts Tivoli Hamburg-Premiere. Als kleine Off- Produktion gestartet, ist das Musical um die Rock-and-Roll-Drag-Queen Hedwig heute ein weltweiter Erfolg.

Der Stoff wurde verfilmt, Stars wie Cyndi Lauper und Yoko Ono nahmen ein Tribut-Album auf und die Broadway-Inszenierung mit Neil Patrick Harris gewann sogar vier Tony Awards. Jetzt kommt „Hedwig“ zum ersten Mal nach Hamburg – gespielt vom Sänger und Entertainer Sven Ratzke. Mit Glam, Powerpop, Country und Rock ’n’ Roll wird eine Geschichte über die Suche nach Liebe und Identität erzählt.

