Neues Löschgruppenfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr

Ginge es nicht um Feuergefahr, könnten einige Szenen rund um die Blankeneser Osterfeuer aus einem Loriot- Film stammen. Männer mit sehr ernsten Gesichtern stehen am Ufer und diskutieren über ein Lagerfeuer.

So standen am frühen Ostersonnabend Polizeibeamte, Feuerwehrmänner, Vertreter des Bezirksamtes und Osterfeuer- Organisatoren im Halbkreis beieinander und besprachen das Für und Wider des kollektiven Zündelns. Der stellvertretende Bezirksamtsleiter Kersten Albers gab sich sybillinisch: „Verantwortung trägt, wer handelt“, so der Amtmann. Michael Steinbock von der Feuerwehr sprach von böigen WNW-Winden, bis Stärke sieben. Ein Osterfeuer-Fan erklärte, es gäbe wenig Wind, außerdem wehe der Wind, er könne wegen des Hanges gar nicht anders, parallel zum Strand. Eine Stunde später wehte eine riesige schwarze Wolke vom Feuer Knüll kommend hangwärts. Am Ostersonntag glimmten einige der Feuer immer noch. Nach Ostern setzte dann die Diskussion ein, ob Anwohner für den vermehrten Feuerwehreinsatz zur Kasse gebeten werden können.