BEMERKENSWERTES

JAHRESTREFFEN

Eisbein im „Lütt Döns“





Alte Freunde und Stammgäste: „Worldcup-Willi“ Schulz und Uwe Seeler

Seit gefühlt mehr als 30 Jahren treffen sich geladene Altinternationale und Ehemalige vom SV Werder und dem HSV in der kleinen Bar am Othmarscher Bahnhof. Es gab Eisbein „satt“ und begleitende Getränke, ebenfalls „satt“. Im Mittelpunkt des Abends: eine Tombola, deren Erlös, genauso wie Spenden, wie immer ausnahmslos zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung ging. So auch am 25. November dieses Jahres. Bei gut über 100 Gästen musste ein Zelt herhalten, um zusätzliche Sitzplätze zu genegieren. Uneingeschränkte Bewunderung gebürte der Küche, die wieder auf engstem Raum für ausreichend Eisbein, Sauerkraut und Kartoffelpüree mit Speckstippe sorgte. Zum Dessert: Fachsimpeleien und Anekdoten bis weit in den Samstagmorgen.



BAHRENFELD

Neues vom DESY



Mit einem leistungsstarken Röntgenlaser hat ein internationales Forscherteam erstmals einen Gen-Schalter in Aktion beobachtet. Die Untersuchung unter Leitung von Dr. Yun-Xing Wang vom US-Krebsforschungsinstitut (National Cancer Institute) zeigt die ultraschnelle Dynamik eines sogenannten Riboswitches, der einzelne Gene an- und ausschalten kann. Die angewendete Methode eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung zahlreicher grundlegender biochemischer Reaktionen.

www.desy.de

BID WAITZSTRASSE

Es geht los!





Aktuelle Pflasterarbeiten