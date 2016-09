BEMERKENSWERTES

KULTUR

Der Theaterbus fährt wieder in Hamburg





Bequem mit dem Theaterbus in die Vorstellung und wieder zurück

Der Theaterbus des inkultur-Hamburger Volksbühne e.V. bietet auch in der Spielzeit 2016/17 wieder unkomplizierte Fahrten in die Hamburger Theater, die Oper und in Konzerte an. Der moderne Bus holt Gäste an zentralen Punkten im Wohnort ab, fährt sie zum Veranstaltungsort und nach der Vorstellung sicher wieder nach Hause. Anstrengende Anfahrten und eine aufreibende Parkplatzsuche gehören so der Vergangenheit an. Gäste müssen auch nicht mehr vor der Garderobe warten, da Mäntel und Jacken im Bus gelassen werden können. Das abwechslungsreiche Programm aus Oper, Konzert, Ballett, Kabarett und Musikalischem kann als vollständiges Theater-Arrangement inklusive Hin- und Rückfahrt gebucht werden. Die Eintrittskarten werden dann vor der jeweiligen Vorstellung per Post zugestellt. Sollte man für einen Abend verhindert sein, kann der gesamte Theater-Abend auch auf eine andere Person übertragen werden. Weitere Informationen und Buchungen unter Telefon 22 70 06 66, oder per E-Mail an theaterbus@inkultur.de und im Internet auf

www.theaterbus-hamburg.de

INFOABEND

Ehrenamtliche Hospizarbeit





Das Hamburger Hospiz

Der Hamburger Hospiz e.V. stellt am 11. Oktober von 17 bis 20 Uhr seine Schulung „Ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit“ vor. Eingeladen sind Personen, die sich in der Bürgerbewegung Hospiz engagieren möchten und Interesse an einem professionellen Kurs haben, der zur Pflege tödlich Erkrankter und Sterbender befähigt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Telefon 389 07 52 04 oder unter hospizberatungsdienst@hamburger-hospiz.de Helenenstraße 12

Altona

INTEGRATION

Drachenbootrennen gemeinsam mit Flüchtlingen





Geflüchtete und Betreuer der Unterkunft Rugenbarg, FOTO: JUDITH STIESS

Unter dem Motto „Alle in einem Boot“ riefen die Charity-Organisation Kiwanis, das Business Network BNI und das Hamburger Abendblatt am 18. September zum Drachenboot-Benefiz-Rennen auf der Außenalster auf, bei dem 20 Bootsbesatzungen von lokalen Hamburger Unternehmen teilnahmen. Der Reinerlös des Rennens geht an den Verein „Kinder helfen Kindern“, der bedürftige Kinder und Jugendliche unterstützt. Das Drachenboot Nummer 21 war ein Team aus Bewohnern und Betreuern der Malteser Flüchtlingsunterkunft am Rugenbarg. Das Team konnte zwei Mal siegen und überlegt nun, regelmäßig zu trainieren.

SENIOREN

Kultur und Kulinarisches in der Elbschlossresidenz



Der Oktober bringt in der Elbschlossresidenz vielfältige Veranstaltungen für Bewohner und Gäste. Ein Überblick:



Do., 6.10., 16 Uhr: „Nicht mit mir!“ Gerd Spiekermann vertellt Geschichten. Eintritt 5 Euro.



Mo., 17.10., 18 Uhr: Genießen Sie einen unbeschwerten Abend mit leckerem Wein und Käse in entspannter Atmosphäre mit Jazz. Kosten: 29,50 Euro. Reservierungen bis 13. Oktober im Restaurant.



Do., 20.10.,16 Uhr: „Hector Berlioz und der Beginn der französischen Romantik“. Lediglich zwei Jahre nach Beethovens Tod komponiert der junge Franzose Hector Berlioz seine „Symphonie fantastique“ und eröffnet mit dieser Programm-Symphonie die französische Romantik. Später wird er mit seiner Musik der Phantastik, Grenzenlosigkeit und Offenheit zum Vorbild einer ganzen Generation. Ein Vortrag von Dr. Wolfgang Doebel. Eintritt 5 Euro.



Do., 27.10., 16 Uhr: „Venedig. Stadt der Künstler“. Wie kaum eine andere Stadt hat Venedig vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein die Künstler Europas inspiriert: Canaletto und Tiepolo, Turner und Corot, Monet und Kandinsky feierten in ihren Bildern den malerischen Dialog zwischen der kulissenhaften Prachtarchitektur, den verwinkelten Gassen mit den kleinen Brücken und der allgegenwärtigen glitzernden Wasseroberfläche. Auf den Spuren der Ausstellung „Venedig. Stadt der Künstler“ im Bucerius Kunst Forum lädt der Vortrag von Katharina Ferus zu einem pittoresken Stadtrundgang ein. Eintritt 5 Euro.



Elbchaussee 374

Nienstedten



WEDEL

Oktoberfest auf dem Theaterschiff Batavia





Die Band Reginas Racy Rocker

Am 29. Oktober drehen sich die Dirndl und krachen die Lederhosen: Das Batavia Oktoberfest feiert nun schon im 40. Jahr das beliebte Volksfest. Es gibt Weißwurst, Radi, Leberkäs und natürlich Wiesenbier. Für Tanzmusik sorgen Reginas Racy Rocker, die Songs aus den 50er und 60er Jahren spielen, wie „I’m a believer“ und „Yellow river“. Beginn: 20.30 Uhr. Karten und Reservierung unter Telefon 04103/858 36



Brooksdamm

Wedel



SHOPPING

Mode von EO-design im Direktverkauf





Strickwaren von EO-design

Am 21. und 22. Oktober zeigt die Strickwarenmanufaktur EO-design aus Plön im Faber’schen Hof ihre Lieblingsstücke, Bestseller der Herbstkollektion sowie Einzelstücke zu reduzierten Preisen. Alle Modelle sind in den Größen S bis XXL erhältlich und vollständig „Made in Germany“. Selbst die Strickstoffe werden in der eigenen Manufaktur am Plöner See entwickelt und gefertigt. Auch die Muster sind von deutschen Desigern entworfen. Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr. Ehmschen 7

Rellingen

STIFTUNG

Eine kostbare Geige für Lara





Geigenbauer Andreas Hampel und Lara Trautmann

Die Haspa Musikstiftung hat in diesem Jahr die neunjährige Lara Trautmann ausgewählt und ihr eine kostbare 3/4-Violine des Geigenbauers Andreas Hampel geschenkt. Lara gewann mehrfach den ersten Platz bei Jugend musiziert und anderen renommierten Wettbewerben. Schon zwei Mal trat sie solistisch in der großen Laeiszhalle auf. Als Leihnehmer wird der Deutsche Tonkünstlerverband fungieren, deren Mitglied Katharina Apostolidis ist, die Violinlehrerin von Lara. Der Schwerpunkt der Haspa Musik Stiftung liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen, die auf ihrem Weg in den künstlerischen Beruf unterstützt werden sollen. Mit den Instrumentenfonds werden jährlich neue Instrumente im Wert von insgesamt 100.000 Euro an Institutionen oder Privatmusiklehrer, die Mitglied im DTKV sind, in Hamburg verliehen.



ENTDECKEN

Altonaer Stadtrundgänge im Oktober



Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr: „Das kommt mir dänisch vor“. Ottensen 1640 bis 1864. 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Treffpunkt Ecke Altonaer Rathaus/Platz der Republik. Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr: „Ausgestattet mit falschen Papieren?“ Jüdische und katholische Polen in Altona. Rundgang in Kooperation mit dem Eduard-Duckesz-Haus. 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Treffpunkt vor dem „Wohlers“, Ecke Wohlersallee/Thadenstraße).

VERANSTALTUNGEN

Gemeindeveranstaltungen in Blankenese im Oktober