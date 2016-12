Der Theaterbus fährt wieder in Hamburg

Anfang Januar haben Interessierte die Möglichkeit, den inklusiven Chor „Vergissmeinnicht Altona“ im Bürgertreff Altona-Nord kennenzulernen. Menschen mit und ohne Demenz singen dabei gemeinsam, erleben Freude am Singen und erarbeiten sich etwas Neues in der Zeit, in der zunehmend bisherige Fähigkeiten verblassen. Menschen ohne Demenz können hingegen unbefangen mit dem Thema Demenz in Kontakt kommen. Ab Februar trifft sich der Chor dann regelmäßig, jeweils am zweiten und vierten Dienstag im Monat zwischen 10 und 12 Uhr im Bürgertreff.

Mi., 11. Januar, 14.30-16.30 Uhr, Gefionstraße 3, Altona-Nord