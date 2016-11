Ausflugsfahrt von der Alster an die Elbe

Die globale Erwärmung ist ein Problem. Die Emissionen von Treibhausgasen müssen minimiert werden. Was können wir tun, um unsere CO2-Bilanzen zu verbessern – und so unseren Stadtteil auch für nachfolgende Generationen lebens- und liebenswert zu erhalten?

Das Zukunftsforum Blankenese hat mit Experten des Umweltbundesamtes einen anonymisierten CO2-Rechner entwickelt: www.blankenese.co2-rechner.de. In maximal 30 Minuten kann damit jeder Haushalt unkompliziert seinen Anteil ermitteln.

Am 1. Blankeneser Klimatag, zu dem das Zukunftsforum für Freitag, 11. November ins Gemeindehaus einlädt, lernen Interessierte, wie sie diese Menge reduzieren bzw. kompensieren. Am Vormittag treffen sich zunächst rund 100 Kinder und Jugendliche zum 4. Blankeneser Schülerkongress. Sie werden sich darüber austauschen, was sie seit September zur Frage „Klimawandel & CO2: Wie packen wir es selbst an?“ erarbeitet haben. Dr. Stephan Bakan, Max-Planck-Institut für Meteorologie, KlimaCampus Hamburg, wird dazu einen Vortrag halten.

Ab 16 Uhr ist der Klimatag für alle Interessierten geöffnet. Die Erkenntnisse und Forderungen der Jugendlichen sollen aufgenommen und diskutiert werden. Als Gastredner ist Jörg Heynkes eingeladen, Initiator des „Klimaquartiers Arrenberg Wuppertal“. Der Stadtteil Arrenberg hat sich zum Ziel gesetzt, als erstes Quartier einer deutschen Großstadt bis 2030 CO2-neutral zu sein. Der gemeinnützige Verein „Aufbruch am Arrenberg e.V.“ ist bereits seit 2007 aktiv und hat inzwischen engagierte Kooperationspartner gewinnen können: das Wuppertal Institut, die Bergische Universität, die Wuppertaler Stadtwerke AG, die Stadt Wuppertal und die Energieagentur NRW.

Mühlenberger Weg 64a

Blankenese