Vera Falck ist unser Mensch des Monats

Kindesmissbrauch ist in unserer Gesellschaft oft noch immer ein Tabuthema. Nicht für Vera Falck, die mit ihrem Verein Dunkelziffer e.V. das Thema enttabuisieren will. Sie ist unser Mensch des Monats.

14.000 Mädchen und Jungen sollen jährlich Opfer von sexueller Gewalt sein. Doch dies ist nur die Zahl der angezeigten Fälle. Tatsächlich dürfte die Dunkelziffer bis zu 15 Mal höher liegen. Genauso nennt sich der Verein, dem Falck vorsteht und für den sie bereits mit dem Bunesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. In unserem Interview erzählt sie uns, was die Arbeit bei dem Verein für sie bedeutet und was sie dachte, als sie Post vom Bundespräsidialamt erhielt.

