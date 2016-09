Uwe Mahlstedt ist unser Mensch des Monats

Seit mehreren Jahrzehnten lebt Uwe Mahlstedt für den Jaz. Gleichzeitig begeistert er mit seiner Vorliebe für gute Musik seine Zuhörer im Hamburger Lokalradio. Ein Porträt.

Eigentlich ist der 77-Jährige ein Barmbeker Jung, doch er lebt seit vielen Jahren inzwischen in den Elbvororten. Schon seit seiner Jugend hat er den Jazz (im übrigen auch den plattdeutschen Jazz) in sein Herz geschlossen und setzt sich seit jeher für die Hamburger Jazzer-Szene ein. Grund genug, Mahlstedt einen Besuch abzustatten. Mit glänzenden Augen erzählt uns unser Mensch des Monats, was die Musik mit ihm macht und wie wichtig es ist, den Jazzer-Nachwuchs in Hamburg zu fördern.

