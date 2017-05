Ursula Ihrig ist unser Mensch des Monats

Das Sozialwerk des Bürgervereins Flottbek-Othmarschen e.V. kümmert sich seit über 60 Jahren um Obdachlose, Kinder, Alte und Menschen mit Behinderungen. Ihre Vorsitzende: Ursula Ihrig – unser Mensch des Monats.

Vor sechs Jahren zog es Ihrig gemeinsam mit ihrem Ehemann an die Hamburger Elbe. Dort will die 68-Jährige einen ruhigen und schönen Lebensabend verbringen. So ganz beschaulich soll es aber nicht bleiben. Stattdessen entschied sie sich 2016 den Vorsitz des Sozialwerks zu übernehmen. Doch das war nicht ihr ursprünglicher Wunsch.

Eigentlich wollte sie sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Die Tatsache, dass sich zu der Zeit sehr viele für das Thema eingesetzt haben, hat sie schlussendlich dazu bewegt, sich dem Sozialwerk zu widmen. Hilfe wird schließlich in allen Teilen der Gesellschaft benötigt.

