Von New Jersey nach Iserbrook: Karikaturist Til Mette im Interview

Wer den „Stern“ liest, kennt Til Mette. Wer ihn nicht liest, sollte ihn kennenlernen. Wir sprachen mit einem der bekanntesten Karikaturisten Deutschlands.

Dass Humor ein sensibles Thema sein kann, stellt der fest, der über die Details mit dem Iserbooker Karikaturisten Til Mette spricht. In unserem Interview erzählt er davon, ob Humor in Deutschland Grenzen hat und welche humoristischen Spannbreiten es in den USA gibt. Hier kennt er sich aus, ist er doch kürzlich erst von New Jersey in die Elbvororte nach Iserbrook gezogen. Was für ein Sprung über den großen Teich. „Wir saßen unten am Treppenviertel und eine große Containerwand fuhr vorbei. Da war es für uns klar.“, plaudert Mette über seine Beweggründe in den Hamburger Westen zu ziehen.

