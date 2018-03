Rau aber herzlich: Interview mit den Machern vom St. Pauli Theater

Auf dem Kiez geht es rau und robust zu. Das spiegelt sich auch im St. Pauli Theater wider. Wir haben die Macher des Theaters, Thomas Colien und Ulrich Waller, interviewt.

Jeder Stadtteil hat sein eigenes Image und jedes Theater spiegelt sich in seinem Kiez wider. So auch das St Pauli Theater am Spielbudenplatz. Unser Redakteur Helmut Schwalbach sprach mit den beiden Chefs Thomas Colien und Ulrich Waller über das älteste Privattheater Deutschlands – mitten auf der Reeperbahn. Kritische Töne werden dagegen hinsichtlich der Diskussion um die weitere Entwicklung der Unterhaltungsindustrie und St. Paulis angestimmt.

